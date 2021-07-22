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استمرار الاحتجاجات في إيران.. قائمة مطالب للمتظاهرين على مواقع التواصل

احتجاجات إيران

استمرار الاحتجاجات في إيران.. قائمة مطالب للمتظاهرين على مواقع التواصل

المتظاهرون أكدوا مطالبتهم بإعفاء محافظ الأهواز، قاسم سليماني دشتكي، من مهامه

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دبي - قناة العربية

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تواصلت الاحتجاجات في ايران لليوم السابع على التوالي، ليل الأربعاء، وانتقلت إلى ميناء جناوة في بوشهر، فيما هاجمت القوات الخاصة المحتجين في مدينة "مسجد سليمان" غربِ إيران.

وقطع المحتجون الطريق بين بهبهان وشيراز. كما شهدت منطقة الحائي بإقليم الأهواز تظاهرة حاشدة ضد النظام الإيراني، المتظاهرون رددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.. وحملوه المسؤولية عن تردي الأوضاع المعيشية.

ونشر مئات المحتجين الأهواز على وسائل التواصل الاجتماعي لائحة تشمل مطالبهم للحكومة المركزية في طهران، ومن بينها: إلغاء جميع مشاريع نقل المياه وتحويلِ مسار الأنهار " كارون" و"الكرخة" و"الجراحي"، والإفراج عن جميع المعتقلين في انتفاضة الـ 15 من يوليو الجاري.

وطالب المحتجون أيضا بإجراء حصر عام للعاطلين عن العمل وتوظيفهم، وتعويض المتضررين جراء سياسات التجفيف، وتعويضِ عائلات ضحايا الانتفاضة.

المتظاهرون أكدوا أيضا مطالبتهم بإعفاء محافظ الأهواز، قاسم سليماني دشتكي، من مهامه.

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