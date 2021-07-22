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روحاني: الظروف الحالية في الأحواز "خارجة عن الإرادة"

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

روحاني: الظروف الحالية في الأحواز "خارجة عن الإرادة"

روحاني: أوعزت لمحافظ خوزستان باستخدام جميع الإمكانيات لحل أزمة المياه سريعا

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دبي - العربية.نت

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وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني محافظ خوزستان بجنوب غرب البلاد، والتي تشهد احتجاجات منذ أيام بسبب نقص المياه، باستخدام جميع الإمكانيات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة للمبادرة إلى حل مشاكل المحافظة على وجه السرعة.

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إلى هذا، نقلت وكالة (إرنا) عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي تأكيده احترام "حق المواطنين في محافظة خوزستان في الاحتجاج على الظروف الصعبة الناجمة عن شح المياه ودرجات الحرارة العالية".

وأضاف أن "تحمل شحة المياه والحرارة العالية فوق 50 درجة مئوية أمر صعب للغاية ومن حق المواطنين الاحتجاج على الظروف القائمة".

وقال إن الظروف الحالية تعود لأسباب "خارجة عن الإرادة" وإن على أهالي خوزستان أن يعلموا أن الحكومة تسمع صوت احتجاجهم "المحق".

قتلى وجرحى بالاحتجاجات

وأسفرت الاحتجاجات على شح المياه في خوزستان عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الأيام الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز لليوم الثامن على التوالي تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.

فيما تعتبر الأهواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران، وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب.

كما سبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات، وقد شهدت في 2019، احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.

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