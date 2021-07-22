خط جديد لتصدير نفط إيران من ميناء جاسك في بحر عمان

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس بدء تشغيل خط الأنابيب الذي يتيح لإيران تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، وبالتالي تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج.

وأعلن روحاني في كلمة متلفزة خلال تدشين مشاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئي "بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كوره (جنوب غرب) الى جاسك (جنوب شرق) بطول ألف كيلومتر، وتشغيل منصة التصدير في منطقة مكران".

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ويتيح هذا الخط لإيران نقل النفط الخام من منطقة كوره في محافظة بوشهر الى ميناء جاسك في محافظة هرمزكان المطّلة مباشرة على بحر عمان، وتاليا تفادي عبور الناقلات في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي.

ويسمح التصدير من مرفأ جاسك، بدلا من اقتصاره على محطة خارك الواقعة في الخليج، للناقلات بتوفير بضعة أيام في النقل، دون الحاجة لعبور مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس صادرات النفط العالمية، وسبق أن شكل نقطة توتر خصوصا بين إيران والولايات المتحدة.

وأبرز روحاني في كلمته أهمية المشروع بقوله "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة الى الأمة الإيرانية"، معتبرا أن "مشروعا بهذا الحجم للصادرات النفطية، بهدف توفير محطة تصدير جديدة في المنطقة لا تقع في الخليج الفارسي لكن في بحر عمان، هو خطة (...) مهمة جدا".

وأعادت واشنطن في العام 2018، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إثر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.