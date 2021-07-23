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احتجاجات الأحواز تتجدد.. وقوات خاصة تطلق الرصاص الحي

الأهواز
من احتجاجات الأهواز بسبب شح المياه

احتجاجات الأحواز تتجدد.. وقوات خاصة تطلق الرصاص الحي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في حين تتواصل احتجاجات شح المياه وسوء الأوضاع المعيشية في جنوب غرب إيران، لليلة الثامنة على التوالي رغم الانتشار الأمني الكثيف، أفادت مواقع إيرانية، مساء الخميس، عن قيام القوات الخاصة باطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة معشور.

وأفادت منظمة NetBlocks، التي تراقب حرية الإنترنت في العالم، بحدوث انقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت في الأحواز، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تريد منع المحتجين من التعبير عن غضبهم.

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كما قام محتجون في قضاء السويسة التابع لمدينة الأحواز بقطع الطريق مع مدينة عبادان. وانضمت أيضاً مدينة اليكودرز بمحافظة رستان إلى احتجاجات شح المياه.

إلى ذلك، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن قائد الشرطة الإيرانية قوله، إن المتظاهرين في الأهواز تحت مراقبة الشرطة، وأنهم سيُعاقَبون على أفعالهم، على حد قوله.

يأتي ذلك، فيما وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني محافظ خوزستان بجنوب غرب البلاد، والتي تشهد احتجاجات منذ أيام بسبب نقص المياه، باستخدام جميع الإمكانيات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة للمبادرة إلى حل مشاكل المحافظة على وجه السرعة.

وأسفرت الاحتجاجات على شح المياه في خوزستان عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الأيام الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز لليوم الثامن على التوالي تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.

فيما تعتبر الأحواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران، وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب.

كما سبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات، وقد شهدت في 2019، احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.

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