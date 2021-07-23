المفوضية الأممية: إيران تقمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة

أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية تستخدم "القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لسحق احتجاجات الأهواز".

وعبرت في بيان عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في إيران، قائلة إن "الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة".

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لا طريقة إلا الاحتجاجات

كما أوضحت أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة، وذكرت أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى غير الاحتجاجات.

ووصفت الوضع بأنه كارثي، قائلة إن السلطات الإيرانية بحاجة إلى الاعتراف بذلك والعمل بناء عليه. وحذرت من أن إطلاق النار واعتقال الناس في إيران "سيزيد الغضب واليأس"، مشددة على أن السلطات الإيرانية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة رداً على الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.

الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة

كما دعت طهران "للتركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة خوزستان".



احتجاجات الأهواز

يذكر أنه في وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت أسلحة آلية مميتة وبنادق لسحق الاحتجاجات السلمية في معظمها بأنحاء محافظة خوزستان.

استخدام الأسلحة

وقالت المنظمة في بيان، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 8 أشخاص في 7 مدن مختلفة، وأصابت واعتقلت العشرات منذ اندلاع الاحتجاجات في الأهواز.

كما دعت السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة الآلية وبنادق الرش والإفراج عن جميع المعتقلين.

يشار إلى أن محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، تشهد احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه.