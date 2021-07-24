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إيران.. مقتل 4 من الحرس الثوري في اشتباكات ببلوشستان

نقطة حدودية بين بلوشستان ايران وبلوشستان باكستان

إيران.. مقتل 4 من الحرس الثوري في اشتباكات ببلوشستان

الاشتباك اندلع في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان

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دبي - العربية.نت

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أربعة من قواته الليلة الماضية في اشتباك مسلح بمنطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضح مكتب العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

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إلى ذلك، لم توضح الوكالة كيف قتل عناصر الحرس الأربعة أو مع أي جهة حدثت الاشتباكات.

وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

احتجاجات بسبب الوقود

يذكر أن احتجاجات غاضبة اندلعت في مارس الماضي، في إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، وعدد من المناطق الأخرى.

وفي 23 فبراير، اندلعت احتجاجات واسعة في الإقليم بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري، بحسب ما أفادت مواقع محلية و"حملة النشطاء البلوش".

واتسعت الاحتجاجات إلى أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى حينها، وذلك احتجاجاً على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.

وتكافح إيران التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة، لاسيما في إقليم سستان وبلوشستان‭ ‬الفقير الذي يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المتنقلين الفقراء عبر الحدود.

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