رئيسي: الحوار مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة المقبلة

أكد الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، السبت، أن الحوار مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة المقبلة.

وقال نقلا عن وكالة "فارس"، "إن التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الافكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية".

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كما أكد خلال اتصال هاتفيمع سلطان عمان هيثم بن طارق، أن تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها متنامية باستمرار، مضيفاً أنه يجب إعداد خطة شاملة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يتسلم رئيسي مسؤوليته كرئيس للجمهورية في إيران في مطلع أغسطس المقبل.