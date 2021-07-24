.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيسي: الحوار مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة المقبلة

إبراهيم رئيسي

رئيسي: الحوار مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة المقبلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، السبت، أن الحوار مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة المقبلة.

وقال نقلا عن وكالة "فارس"، "إن التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الافكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية".

الطاقة الذرية: انتظار تسلم حكومة رئيسي لمهامها يقلقنا إيران نووي إيران الطاقة الذرية: انتظار تسلم حكومة رئيسي لمهامها يقلقنا

كما أكد خلال اتصال هاتفيمع سلطان عمان هيثم بن طارق، أن تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها متنامية باستمرار، مضيفاً أنه يجب إعداد خطة شاملة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يتسلم رئيسي مسؤوليته كرئيس للجمهورية في إيران في مطلع أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
الأكثر قراءة
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
سباحة مصرية بأولمبياد طوكيو طلبت الدعاء.. ردود غريبة سباحة مصرية بأولمبياد طوكيو طلبت الدعاء.. ردود غريبة
قبل أن تذهب
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد