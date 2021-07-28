هتافات مناوئة لخامنئي وحرق صوره.. احتجاجات إيران مستمرة

رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية، لم تتوقف الاحتجاجات، بل اجتمع المتظاهرون ليل الثلاثاء، في عدة مناطق من البلاد.

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وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعات في ساحة ولي العصر في بهارستان بأصفهان وفي إيوان غرب، وفي بهارستان.

فيما علت أصوات المحتجين بعبارات مناوئة للنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي، فيما حرق آخرون صوره.

وهتف المتظاهرون: "خوزستان اتحاد اتحاد"، و"الموت لخامنئي"، و"لا نريد الجمهورية الإسلامية، لا نريد"، و"رضا شاه لروحك السلام".

لا إنترنت ولا كهرباء

في غضون ذلك، انتشرت مقاطع فيديو أخرى تظهر تجمعات محتجين في مدينة إيفان غرب بمحافظة عيلام، مساء الثلاثاء، احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وفي محافظة خوزستان، قالت مصادر مطلعة إنه على الرغم من انتشار الآلاف من القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري ومئات السيارات الخاصة لمكافحة الشغب في شوارع وميادين خوزستان الرئيسية، إلا أن الاحتجاجات مستمرة في بعض المدن، بما في ذلك الأهواز والفلاحية، ومعشور، والخفاجیة، بطريقة مبعثرة، مع التركيز على الأحياء.

هتافات "الموت لـ #خامنئي" وإحراق صورته تتجدد في عدة مدن إيرانية.. مشاهد جديدة لهتافات المتظاهرين في ساحة بهارستان بالعاصمة #طهران#إيران pic.twitter.com/BJq2HLnex2 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 28, 2021

يشار إلى أن جولة جديدة من الاحتجاجات في إيران كانت انطلقت منذ نحو 13 يوماً في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان، بسبب تفاقم أزمة المياه، وعدم كفاءة الحكومة في السيطرة على الأزمات.

وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات من خوزستان إلى محافظات مختلفة من إيران من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي ووسط البلاد.

إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات العطش قد وصل 8 أشخاص.