مصادر أميركية وأوروبية: إيران هي المشتبه به الرئيسي في الهجوم على سفينة بحر العرب

قالت مصادر متعددة، الجمعة، إن هجوماً على ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها قبالة عمان في بحر العرب، في أولى الوفيات بعد سنوات من الاعتداءات التي استهدفت الملاحة في المنطقة، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، يبدو أنه تم استخدام طائرة انتحارية بدون طيار في الهجوم. وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن إسرائيل تعتقد أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، مستشهدا بهجمات مماثلة في الماضي.

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وقالت شركة لإدارة السفن مقرها لندن، الجمعة، إن البحرية الأميركية هرعت إلى مكان الحادث في أعقاب الهجوم وكانت ترافق الناقلة إلى ميناء آمن.

ويمثل الهجوم أسوأ أعمال عنف بحرية معروفة حتى الآن في الهجمات الإقليمية على الشحن البحري منذ عام 2019. وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون باللوم في الهجمات على إيران وسط تفكك اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

ويبدو الآن أن إيران مستعدة لاتخاذ نهج أكثر تشددا مع الغرب، حيث تستعد البلاد لتدشين خليفة متشدد للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كرئيس الأسبوع المقبل.

واستهدف الهجوم مساء الخميس، الناقلة شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلا) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وقالت زودياك ماريتايم ومقرها لندن، وهي جزء من مجموعة زودياك للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما من المملكة المتحدة والآخر من رومانيا.

وأكدت حكومة المملكة المتحدة في وقت لاحق، أن مواطنًا بريطانيًا "توفي بعد حادث على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان".

وبحسب البيان فإنه "في وقت وقوع الحادث كانت السفينة في شمال المحيط الهندي متجهة من دار السلام إلى الفجيرة بدون أي بضائع على متنها" .

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، إن تحقيقا جاريا في الهجوم، وإن قوات التحالف تشارك فيه.

وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتيد برس، إن الهجوم نُفِّذ على ما يبدو بواسطة طائرة بدون طيار "أحادية الاتجاه"، وإن طائرات أخرى بدون طيار شاركت في الهجوم. وقال المسؤول إنه لم يعرف على الفور من شن الهجوم وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث بالمثل بشرط عدم الكشف عن هويته، ألقى باللوم على إيران في الهجوم، وأكد تفاصيل عامة أخرى عن الحادث.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها، مستشهدة بخطاب طهران العدائي ودعمها للجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل والنفوذ المتزايد في المنطقة.