إيران تعتقل ناشطين بالأهواز بعد وقفة احتجاجية ضد سياسة قطع المياه

اعتقلت السلطات الأمنية الايرانية عددا من نشطاء الأهواز، بينهم امرأتان، خلال وقفة على شاطئ نهر كارون، مساء الجمعة، احتجاجا على سياسات نقل المياه.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يرفعون لافتات احتجاجا على سياسات نقل المياه الى المحافظات الايرانية الوسطى وقطع حصة المياه عن الأراضي الزراعية والمستنقعات المائية.

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ومن بين الناشطين المعتقلين تم التعرف على أسماء كل من إبراهيم الحائي وسالم أنواري ووليد البدوي وسعيد الهليجي وإلهام الموسوي وفاطمة النعامي.

مطالب المحتجين

وفي الوقت نفسه، صدر بيان عن اللجنة التنسيقية للحركة الاحتجاجية الأهوازية، أوضح أسباب الاحتجاجات الأخيرة ومطالب المواطنين في الأهواز في 10 فقرات.

وقال البيان إن نظام الجمهورية الإسلامية باتباعه سياسات تمييزية من قبل مؤسسات مثل الحرس الثوري يحاول إجبار الشعب العربي على التهجير من خلال نقل المياه وتدمير البيئة.

وأضاف البيان أن مطالب المحتجين تتضمن إطلاق سراح المعتقلين وعدم قطع الإنترنت وحرية التجمع السلمي.

كما طالبوا بوقف نقل مياه الأنهر وتعويض الفلاحين ورعاة الماشية عن خسائرهم، وايصال المياه للقرى التي تعاني من شح مياه الشرب.

جدير بالذكر أن اقليم الأهواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ 15 تموز / يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الايرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.