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حملة اعتقالات بالأهواز.. وتظاهرات ضد خامنئي بطهران

Protests spread to Iran's capital Tehran. (Screengrab)
من التظاهرات في إيران
احتجاجات إيران

حملة اعتقالات بالأهواز.. وتظاهرات ضد خامنئي بطهران

تشهد مختلف المدن في الأهواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة الإيرانية

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العربية.نت

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اعتقلت السلطات الايرانية عددا من نشطاء الأهواز خلال وقفة على ضفة نهر كارون، احتجاجا على سياسات نقل المياه من المحافظة.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات احتجاجية، واعتقلت عددا منهم من بينهم سيدتان.

وصدر بيانٌ عن اللجنة التنسيقية للحركة الاحتجاجية الأهوازية، طالب بإطلاق سراح المعتقلين، وعدم قطع الإنترنت، وضمان حرية التجمع السلمي.

كما دعا البيان إلى وقف نقل مياه الأنهار، وإيصال المياه للقرى التي تعاني من شح مياه الشرب، إضافة لتعويض الرعاة والفلاحين عن خسائرهم.

من احتجاجات إيران
من احتجاجات إيران

كما خرج مئات الإيرانيين في تظاهرات بالعاصمة طهران، ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي، حيث نادى المتظاهرون ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط المرشد.

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وأحرق عدد من المحتجين في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران صور المرشد الإيراني خامنئي وسط المدينة.

وتشهد مختلف المدن في الأهواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة طهران.

يُذكر أن إقليم الأهواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ 15 يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.

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