.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مطالب بإجراءات دولية فورية لمنع تعطيل الإنترنت في إيران

Iran, Tehran national official state flag stock photo
(تعبيرية)
احتجاجات إيران

مطالب بإجراءات دولية فورية لمنع تعطيل الإنترنت في إيران

زعيمة "منظمة مجاهدي خلق": من خلال قطع الإنترنت، يريد خامنئي منع انضمام أصوات المواطنين المنتفضين معاً وإيصال هذا الصوت إلى العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت الزعيمة الإيرانية المعارضة مريم رجوي، اليوم السبت، الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تعطيل الإنترنت في إيران.

وقالت رجوي، زعيمة "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية، عبر حسابها على "تويتر": "من خلال قطع الإنترنت، يريد (المرشد علي) خامنئي منع انضمام أصوات المواطنين المنتفضين معاً وإيصال هذا الصوت إلى العالم".

وأضافت: "لكن بالفعل بلغ السیل الزبی، ولا مفر لنظام الملالي من السقوط المحتوم".

من الاحتجاجات التي اندلعت في الأهواز مؤخراً
من الاحتجاجات التي اندلعت في الأهواز مؤخراً

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الخميس، إن السلطات في إيران عملت على تعطيل الإنترنت عندما اندلعت احتجاجات نقص المياه في الأهواز بجنوب غرب إيران فيما يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في حرية التعبير.

وأضافت أن السلطات في إيران لها سجل "مروع" في استخدام قطع الإنترنت للتعتيم على استخدامها "للقوة المميتة وغير المشروعة".

واعتبرت منظمة العفو أنه "يجب على السلطات إنهاء عمليات قطع الإنترنت المتعمدة وتعطيله" في جميع أنحاء الأهواز وإتاحة حق الناس في الاحتجاج السلمي.

من الاحتجاجات التي اندلعت في الأهواز مؤخراً
من الاحتجاجات التي اندلعت في الأهواز مؤخراً
حملة اعتقالات بالأهواز.. وتظاهرات ضد خامنئي بطهران إيران احتجاجات إيران حملة اعتقالات بالأهواز.. وتظاهرات ضد خامنئي بطهران

وكان البرلمان الإيراني قد وافق الأربعاء على مشروع "تقييد الإنترنت" في البلاد، الذي تم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، على أن يبدأ تنفيذه على أساس تجريبي في حالة الموافقة عليه.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدين استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف ضد المواطنين الذين يحتجون على نقص المياه.

وقال برايس في بيان "ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص     مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص    
واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع
قبل أن تذهب
قمة لدعم التعليم في بريطانيا.. وجمع 4 مليارات دولار
قمة لدعم التعليم في بريطانيا.. وجمع 4 مليارات دولار
اكتشف المزيد