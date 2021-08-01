نيويورك تايمز: محاكمة في السويد قد تعرقل حكم رئيسي في إيران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ان محاكمة تجري وقائعها في السويد ضد مجزرة الإعدام الرهيبة والتي أودت بحياة ٥ آلاف شخص في إيران قد تصعب مهمة رئيس إيران المقبل، إبراهيم رئيسي، وتعرقل انخراطه مع قادة العالم.

وروت الصحيفة قصة إحدى العوائل التي تضررت من المحاكمة ورفعت قضية ضد رئيسي في السويد ، حيث كان الابن طالبًا يبلغ من العمر 28 عامًا وعضوًا في جماعة شيوعية في إيران، و كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 1988 عندما استُدعي وفقًا لعائلته للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون محاكمة أو دفاع.

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وقال أفراد الأسرة إنهم لم يحصلوا على الجثة أو الوصية أو مكان الدفن. فقط استلموا حقيبة بها واقي من المطر وساعة يد وقميص وشهادة لم تحدد أن الإعدام هو سبب الوفاة.

لقد كان الطالب بيجان بازركان، من بين نحو 5000 سجين ينتمون إلى جماعات المعارضة اليسارية في إيران، والذين تقول منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى إنه تم إعدامهم في صيف عام 1988، وفقا للصحيفة.

والآن ستحاكم محكمة سويدية مسؤولًا قضائيًا إيرانيًا سابقًا بتهمة جرائم الحرب والقتل فيما يتعلق بوفاة بازركان. وتحمل القضية بعض التداعيات العامة والمدمرة بشكل واضح على الرئيس الإيراني المنتخب، رئيسي، الذي تدخل في اختيار السجناء الذين تقرر إعدامهم.

وتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه حميد نوري، 59 عامًا، يوم الثلاثاء في السويد بموجب ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يسمح نظريًا لأي محكمة وطنية بإصدار حكم على المتهمين في جرائم فظيعة بغض النظر عن مكان وجودهم.



شهادة وفاة بارزكان من ضحايا مجزرة الإعدام الجماعية

وبدأت محاكمة نوري في 10 أغسطس - بعد أقل من أسبوع من تولي رئيسي منصبه على بعد 3000 ميل تقريبًا في طهران. وعمل نوري كمساعد لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت حيث تم إرسال بازركان ومئات السجناء إلى المشنقة.

وقد تكشف المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل، عن تفاصيل جديدة حول دور رئيسي في هذه المجزرة.

وتمثل عمليات الإعدام الجماعية واحدة من أكثر عمليات القمع الوحشية والغموض التي تشنها الجمهورية الإسلامية ضد خصومها. وتقول جماعات حقوقية دولية إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للصحيفة.

وكان رئيسي، 60 عاما، عضوا في اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي استجوبت السجناء وأصدرت أوامر الإعدام. وقال رئيسي إنه كان يتصرف بتوجيه من الأب المؤسس للثورة، آية الله روح الله الخميني، الذي أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات الإعدام.

والقت الشبهات حول عمل رئيسي في تلك اللجنة بظلالها عليه خلال صعوده في التسلسل الهرمي لإيران، وكان يشغل رئيس السلطة القضائية قبل انتخابات يونيو التي دفعته إلى منصب الرئاسة. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في تاريخ رئيسي.

وعلى الرغم من أن رئيسي سيتمتع بالحصانة الدبلوماسية إذا سافر إلى الخارج كرئيس للبلاد ، إلا أن قضية السويد يمكن أن تواجهه بمشاكل مزعجة وهو يخطط للانخراط مع العالم.

ووضعت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات منذ عامين لانتهاكات حقوق الإنسان ، وهي ملزمة بمنحه تأشيرة كبلد مضيف للأمم المتحدة إذا رغب في حضور الجمعية العامة في نيويورك في سبتمبر. ومع ذلك طلب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأميركي جو بايدن رفض منح رئيسي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين تأشيرات دخول أميركا.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من خلال متحدث باسمها إنه ليس لديها تعليق على المحاكمة في السويد، وأن خطط سفر رئيسي للجمعية العامة للأم المتحدة لا تزال غير واضحة بسبب جائحة كوفيد -19. ولكن من المقرر أن يتحدث رئيسي في هذا الحدث، إما شخصيًا أو افتراضيًا.