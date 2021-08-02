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هجوم الناقلة.. رومانيا تستدعي سفير إيران وطهران ترد بالمثل

الصورة نقلا عن تايمز أوف إسرائيل السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

هجوم الناقلة.. رومانيا تستدعي سفير إيران وطهران ترد بالمثل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، السفير الروماني لدى طهران، على خلفية اتهام إيران في حادث استهداف سفينة في خليج عمان. وفق وكالة إرنا الإيرانية.

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ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الإيرانية خلال لقائه السفير الروماني قوله إن تهم رومانيا ضد إيران "واهية".

وذكرت الوكالة أن المسؤول الإيراني طالب سفير رومانيا في طهران بنقل "احتجاج واستياء طهران شديد اللهجة بهذا الشأن إلى المسؤولين في بلاده".

وقبل استدعاء السفير الروماني، استدعت بوخارست السفير الإيراني لديها على خلفية مقتل مواطن روماني في هجوم على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان.

وقال بيان للخارجية الرومانية إنه "تم استدعاء سفير جمهورية إيران في بوخارست على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية الرومانية في ضوء المعطيات التي قدمها شركاء رومانيا الدوليون بشأن حقيقة أن الهجوم كان متعمدًا وبتنسيق من إيران".

وطلبت "توضيحات من قبل السلطات الإيرانية دون تأخير"، مؤكدة أنها "تحتفظ بالحق في التصرف وفقًا لذلك".

كانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة أحدهما روماني.

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