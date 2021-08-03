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إسرائيل: نبقي الخيارات مفتوحة بالتحرك بمفردنا ضد إيران

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends the weekly cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem August 1, 2021. Abir Sultan/Pool via REUTERS
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت
ميليشيات إيران

إسرائيل: نبقي الخيارات مفتوحة بالتحرك بمفردنا ضد إيران

نفتالي بينيت انتقد إرسال الاتحاد الأوروبي وفداً للمشاركة في حفل تنصيب إبراهيم رئيسي في طهران

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دبي – العربية.نت

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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تبقي على الخيارات مفتوحة في التحرك بصورة فردية ضد إيران"، وذلك إثر الهجوم على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

جاءت تصريحات بينيت بعد توقع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن "ردا جماعيا" على الهجوم.

الأضرار التي لحقت بالسفينة في بحر العرب
الأضرار التي لحقت بالسفينة في بحر العرب

وقال بينيت: "نتحرك مع دول العالم للرد على استهداف الناقلة، لكننا نعرف كيف نعمل وحدنا"، مضيفاً: "على إيران أن تعرف أن زعزعة الشرق الأوسط من طهران أمر قد انتهى".

وشدد على أن "لا أحد يشك في هوية منفذ الهجوم على الناقلة في بحر العرب"، قائلاً: "فور الهجوم الإيراني على السفينة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول أخرى. لا يساور أحدا الشك في هوية الطرف الذي يقف وراء هذا الحدث، ولكننا قدمنا أدلة قاطعة لتأكيد ذلك".

السفينة التي تم استهدافها بمسيرات إيرانية قبالة عمان
السفينة التي تم استهدافها بمسيرات إيرانية قبالة عمان
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وتابع: "إيران باتت تعلم ما هو الثمن عندما يهدد أحد أمننا.. الزيادة الملموسة في ميزانية الدفاع وفي ميزانية الجيش التي مررناها مجرد هذا الأسبوع تعكس ذلك. الخطابات لا تكفي في مواجهة إيران، نحن نحتاج لجيش قوي، ومن أجل ذلك يجب استثمار موارد كثيرة ونحن نفعل ذلك".

جاءت تصريحات بينيت خلال تفقده اليوم مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية برفقة رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف كوخافي.

في سياق آخر، انتقد بينيت إرسال الاتحاد الأوروبي وفداً للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران اليوم، مضيفاً: "رئيسي هو أكثر رئيس إيراني تطرفاً حتى اليوم".

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