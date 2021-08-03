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مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أميركا

Briere has been in held in the Vakilabad prison in the east of Iran for ten months already
من داخل أحد سجون إيران (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أميركا

الشهر الماضي قالت طهران إنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء لكن واشنطن نفت ذلك

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دبي – العربية.نت

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قال مسؤول إيراني لوكالة "نور نيوز" شبه الرسمية اليوم الثلاثاء إن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهماً واشنطن بفعل "مخالفات" تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.

وقال المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "مع استمرار مخالفات إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن.. لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماماً".

يذكر أن وكالة "نور نيوز" مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي في إيران.

والشهر الماضي قالت طهران إنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء لكن واشنطن نفت ذلك.

من داخل أحد سجون إيران (أرشيفية)
من داخل أحد سجون إيران (أرشيفية)
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وفي 19 يوليو الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن "هناك تقدماً لكن لا اتفاق حتى الآن" بشأن تبادل السجناء.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد قال في 18 يوليو إن هناك اتفاقا بين بلاده وبريطانيا وأميركا لتبادل الإفراج عن 10 سجناء، وإن هذا الاتفاق لا يرتبط بالمفاوضات في فيينا أو الاتفاق النووي.

كما تابع أنه تم الاتفاق على هذه المبادلة في فيينا، ضمن اتفاق منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، موضحاً أن المباحثات تقضي بالإفراج عن 10 سجناء، معلناً استعداد بلاده لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفق قوله.

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