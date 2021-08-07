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إيران.. زيادة عدد المدن الحمراء إلى 336 بسبب كورونا

عمليات تطهير الشوارع في طهران كورونا إيران
عمليات تطهير الشوارع في طهران كورونا إيران (أرشيفية)

إيران.. زيادة عدد المدن الحمراء إلى 336 بسبب كورونا

84 مدينة تقع في الحالة البرتقالية فيما 28 مدينة فقط في الحالة الصفراء

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المدن الحمراء في البلاد إلى 336 مدينة، في وقت ارتفعت فيه أعداد وفيات فيروس كورونا اليومية، بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين.

وأوضحت الوزارة أن 84 مدينة تقع في الحالة البرتقالية، مشيرة إلى وجود 28 مدينة فقط في الحالة الصفراء، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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من جانبه، أعلن محمد علوي، رئيس مركز خوزستان الصحي، مساء الجمعة، أن عدد الوفيات اليومية بكورونا في المحافظة ارتفع بنسبة 77 %، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام دقيقة.

أزمة مقابر

في موازاة ذلك، أفادت منظمة "بهشت زهراء" في طهران أنها في حالة حرجة منذ أكثر من 18 شهراً بسبب كورونا، مشيرة إلى أنها اتخذت في الأسابيع الأخيرة إجراءات خاصة في اتجاه إدارة جثث الأشخاص المتوفين بكورونا وشؤون الموتى.

من جانبها، كتبت صحيفة "إيران" الموالية للحكومة في عددها الصادر اليوم السبت، أن "سيلًا هائلًا من الوفيات بسبب متحور دلتا في طريقه إلى البلاد، والجثث تتجه إلى مقبرة بهشت زهراء والمقابر الأخرى الواحدة تلو الأخرى".

مدافن لضحايا كورونا في إيران
مدافن لضحايا كورونا في إيران

93 ألف وفاة

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات الرسمية تجاوزت 93 ألفاً في البلاد، مضيفةً أن هذا العدد من الوفيات يختص فقط بمرضى كورونا الذين كان لديهم اختبار PCR إيجابي، ولا تشمل هذه القائمة أسماء المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض حادة، أو الذين يعالجون أنفسهم في المنزل ويصبحون ضحايا في نهاية المطاف.

يذكر أن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني أعلن الشهر الماضي، أن النسخة الهندية من فيروس كورونا تفشت في مناطق جديدة في البلاد، ما زاد الوضع سوءا عما كان عليه في السابق.

وأوضح حينها، أن الجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس في هذه المناطق لكنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد.

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