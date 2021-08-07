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برلمان إيران: إسرائيل هاجمت منشآتنا خلال محادثات فيينا

منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم (أرشيفية من رويترز)
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم (أرشيفية من رويترز)

برلمان إيران: إسرائيل هاجمت منشآتنا خلال محادثات فيينا

زاده أشار للهجومين على نطنز والهجوم بطائرة مسيّرة على مجمع للطاقة

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دبي – العربية.نت

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اتهم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت إيران النووية خلال محادثات فيينا.

وأوضح في مقابلة أمس الجمعة، أن إسرائيل نفذت عدداً من الهجمات خلال مفاوضات فيينا من أجل التأثير على المحادثات، على حد زعمه.

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وأشار وحيد جلال زاده إلى "الهجوم على نطنز الأول والثاني، والهجوم بطائرة مسيّرة على أحد مجمعات منظمة الطاقة الذرية في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية".

ومن بين الهجمات التي ذكرها رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية فقط الهجوم على مبنى شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية "تيسا" في 23 يونيو الماضي.

من منشاة نطنز (أرشيفية- فرانس برس)
من منشاة نطنز (أرشيفية- فرانس برس)

طائرة مسيرة نفذت الهجوم

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت نقلاً عن مسؤولين عسكريين لم تسمِّهم، أن الهجوم كان عملًا تخريبياً، لكن صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكرت أن الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيّرة.

ولم ينشر المسؤولون في إيران ووسائل إعلام الإيرانية، تقريراً عن الهجوم على نطنز، وآخر تقرير عن الانفجار في هذه المنشأة كان في أبريل، وفق ما ذكر موقع "إيران انتناشونال".

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