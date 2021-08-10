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سفير إيران: نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا

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كاظم جلالي

سفير إيران: نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا

كاظم جلالي: العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو تشهد أفضل مرحلة في تاريخها

دبي - العربية.نت

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أعلن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، الثلاثاء، أن طهران تأمل في تطوير علاقاتها مع موسكو.

وقال جلالي الثلاثاء: "لدينا تعاون واسع جداً في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية"، مضيفا أن طهران وموسكو تواصلان تعاونهما الوثيق في المجال النووي، وفق وكالة أنباء "فارس".

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كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو تشهد أفضل مرحلة في تاريخها، معبراً عن أمله في أن يعطي تشكيل حكومة جديدة في إيران زخماً جديداً لتطور العلاقات بين الجانبين.

20 عاماً

يذكر أن جلالي كان أعلن في يوليو الماضي عن إعداد نص اتفاقية لتحويل "اتفاق العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا" إلى اتفاق سياسي وأمني وعسكري ودفاعي واقتصادي مدته 20 عاماً.

وقال إن الاتفاقية، وبتأكيد من المرشد علي خامنئي، تمت صياغتها وإرسالها من قبل السفارة الإيرانية في روسيا إلى وزارة الخارجية للمراجعة النهائية، وفق "إيران إنترناشونال".

علي خامنئي (أرشيفية من رويترز)
علي خامنئي (أرشيفية من رويترز)

كما أضاف جلالي أنه وفقاً لرسالة كتبها خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورد الأخير عليها، فإن الأمر يتعلق بتمديد الاتفاق لعقدين أو أكثر.

إلى ذلك أكد أنه في الاتفاقية الجديدة يعتزم الطرفان ربط القدرات الجديدة التي تم إنشاؤها في البلدين وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات.

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