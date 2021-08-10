.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نداء قضائي لعودة الإيرانيين من الخارج.. وواشنطن: اكتبوا وصيتكم

  • الخط
المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي
رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجه إي

نداء قضائي لعودة الإيرانيين من الخارج.. وواشنطن: اكتبوا وصيتكم

واشنطن تحذر مزدوجي الجنسية من العودة إلى إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد دعوة رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجه إي لعودة الإيرانيين في الخارج ممن لديهم ملفات قضائية لمتابعة تلك المحاكمات، حذر المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، الإيرانيين في الخارج من السفر إلى إيران بسبب خطر الاختطاف والاعتقال التعسفي واحتجاز مزدوجي الجنسية، وشدة تفشي كورونا.

محاكمة مسؤول إيراني بالسويد.. العربية.نت توثق شهادات المدعين إيران إيران و رئيسي محاكمة مسؤول إيراني بالسويد.. العربية.نت توثق شهادات المدعين

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن "المواطنين الأميركيين الذين سافروا إلى إيران تعرضوا للخطف والاعتقال ووُجهت إليهم تهم خطيرة". وأضافت: "تواصل السلطات الإيرانية احتجاز المواطنين الأميركيين ظلمًا، وخاصة المواطنين الإيرانيين - الأميركيين، بما في ذلك الطلاب والصحافيون ورجال الأعمال والأكاديميون، بتهم مثل التجسس وتهديد الأمن القومي".

كما أضاف البيان أن المسؤولين الإيرانيين يؤخرون باستمرار إمكانية الوصول إلی محام للمواطنين الأميركيين المسجونين.

اكتبوا الوصية قبل الرحلة

ونصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الذين يحتاجون إلى رحلة عاجلة إلى إيران لإعداد "وصية" قبل الرحلة وتفويض الأشخاص المناسبين حول الحضانة المحتملة للأطفال والحيوانات الأليفة، وكذلك ممتلكاتهم.

روبرت مالي (أسوشييتد برس)
روبرت مالي (أسوشييتد برس)

"عودوا لمصلحتكم"!

كان رئيس السلطة القضائية، قال أمس الاثنين، إن الإيرانيين في الخارج الذين لديهم "ملفات" أو "قضايا" في إيران "من مصلحتهم" العودة إلى البلد.

وأضاف "يوجد حاليًا أشخاص في الخارج لا يملكون وكيلًا لممتلكاتهم ومرافقهم في الداخل، وبعض أصحاب المصلحة يخيفونهم من العودة إلى البلاد. ولكن إذا عاد هؤلاء الأشخاص، فسيتم توضيح مشاكلهم المالية من خلال تحقيق بسيط ودقيق وواضح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أنا حر في أموالي".. ساويرس يقدم عرضا لفتاة الفستان
انتبهوا.. الذكاء الاصطناعي يكتب رسائل احتيال أفضل من البشر انتبهوا.. الذكاء الاصطناعي يكتب رسائل احتيال أفضل من البشر
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد