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أعضاء بالكونغرس للاتحاد الأوروبي: سجل الرئيس الإيراني في حقوق الإنسان مقيت

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إبراهيم رئيسي خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني بطهران يوم 5 أغسطس
إبراهيم رئيسي

أعضاء بالكونغرس للاتحاد الأوروبي: سجل الرئيس الإيراني في حقوق الإنسان مقيت

أعضاء بالكونغرس للاتحاد الأوروبي: نظام إيران يهدد الأمن البحري العالمي

دبي _ العربية.نت

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أعرب أعضاء في الكونغرس الأميركي في خطاب إلى ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن قلقهم "العميق" إزاء قرار إرسال مسؤول كبير بالاتحاد لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

ونشرت عضو الكونغرس كلوديا تيني عبر تويتر نص الخطاب، قائلة إن رئيس إيران الجديد "منتهك لحقوق الإنسان اختير في انتخابات مخزية حالت دون أن يمارس الشعب الإيراني حقوقه".

وقال أعضاء الكونغرس إن رئيسي لديه سجل "مقيت" في مجال حقوق الإنسان، وتم انتخابه في انتخابات "زائفة".

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وحذروا من أن حضور مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تنصيب رئيس إيران يمحو تاريخ رئيسي "الوحشي".

واتهموا النظام الإيراني بأنه يصعد نشاطه "الخبيث"، ولا يزال يشكل تهديدا كبيرا لحرية الملاحة والأمن البحري والقانون الدولي.

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