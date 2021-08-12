مسؤولون أميركيون زاروا إسرائيل: نستبعد عودة إيران للاتفاق النووي

قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على التفاصيل، الأربعاء، إن المسؤولين الأميركيين الذين زاروا إسرائيل مع مدير وكالة المخابرات المركزية CIA الأميركية وليام بيرنز يعتقدون أن فرص عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ضئيلة، وفقا لصحيفة هاآرتس Haaretz الإسرائيلية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن أعضاء وفد بيرنز أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم لا يتوقعون أن تثمر المحادثات مع إيران التي تروج لها القوى العظمى العالمية إلى أي صفقة.

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وفي أعقاب أداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليمين الأسبوع الماضي، قدر المسؤولون الإسرائيليون أيضًا أنه من غير المرجح أن تعود إيران إلى الاتفاق.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تنضم إليها في إظهار تهديد عسكري كبير ضد إيران، إلا أن المصادر قالت إنه "لا يبدو أن الأميركيين لديهم نية للرد عسكريًا، ومن غير المرجح في الوقت الحالي أن يكون هناك مثل هذا التهديد العسكري".

والتقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبيرنز يوم الأربعاء في أول اجتماع عمل لهما منذ توليهما منصبيهما. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء والمدير ناقشا الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع وتعميق التعاون الإقليمي.

وقال الوزير في تغريدة إن رئيس الموساد ديفيد بارنيا ووزير الدفاع بيني غانتس التقيا أيضا مع بيرنز، مضيفا أنهما ناقشا البرنامج النووي الإيراني و"الحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والمعتدلين الآخرين في المنطقة".

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بيرنز، الذي يزور إسرائيل لأول مرة منذ تعيينه في مارس، مع قيادة السلطة الفلسطينية.

ويحاول المسؤولون الإسرائيليون الآن التأكد مما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة لتعبئة المجتمع الدولي لحملة ضغط كبيرة ضد إيران إذا رفضت الصفقة، من أجل إجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية في المستقبل القريب.