محتجز بريطاني في إيران يشعل حرب تغريدات بين لندن وطهران

جدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الدعوة إلى إيران لإطلاق سراح المحتجز البريطاني من أصول إيرانية أنوشه عاشوري فوراً.

On the fourth anniversary of Anoosheh Ashoori’s wrongful detention in Iran, I reiterate my call for Iran to do the right thing and release him immediately.



Anoosheh and the other British nationals unjustly imprisoned in Iran must be able to return to their families in the UK. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 13, 2021

وقال جونسون في تغريدة على "تويتر": "يجب أن يتمكن عاشوري والمواطنون البريطانيون الآخرون المسجونون ظلماً في إيران من العودة إلى عائلاتهم في بريطانيا".

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وفي وقت سابق من اليوم قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن اتفاقاً كان قد أُبرم للإفراج عن أنوشه عاشوري المحتجز في إيران، لكن واشنطن أوقفته.

Sec @dominicraab,



You know better than anybody else that deal for release of 10 prisoners-incl Anoosheh Ashoori-was concluded weeks ago but your friends in DC froze it.



Ashoori and 9 more are taken hostage by US for political goals. Hope you'll explain this to your own people. https://t.co/l8WkeZJZl7 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 13, 2021

وأضاف عراقجي عبر تويتر مخاطباً وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "أنت تعرف أكثر من غيرك أن اتفاقا لإطلاق سراح 10 سجناء بينهم أنوشه عاشوري أبرم قبل أسابيع، لكن الأصدقاء في واشنطن أوقفوه".

وتابع: "عاشوري وتسعة آخرون رهائن لأهداف سياسية أميركية وآمل أن تفسر هذا لشعبك".

كان وزير الخارجية البريطاني قد أشار في وقت سابق إلى أن اليوم يوافق الذكرى الرابعة لاحتجاز عاشوري، ودعا، في تغريدة على تويتر إيران لإطلاق سراحه.

On the 4th anniversary of Anoosheh Ashoori’s detention, I call on Iran in the strongest possible terms to free Anoosheh, and all our dual nationals arbitrarily detained, so they can be reunited with their families. Their ongoing detention is totally unjustified. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 13, 2021

وكان عاشوري يزور والدته في العاصمة طهران في أغسطس 2017 حين أوقف بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، وفق ما أوضحت عائلته المقيمة في لندن.

وخلال اعتقاله في إيران منذ 4 سنوات، عرف عاشوري، المهندس المتقاعد البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، الاستجوابات والسجن الانفرادي ولزم إضراباً عن الطعام وقام بمحاولة انتحار.

وتطرح تساؤلات كثيرة تطرح مصير الأجانب المعتقلين في إيران، وسط اتهامات غربية متتالية لطهران بالابتزاز واعتماد هذا الملف كورقة مساومة وابتزاز للغرب.