.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أحمدي نجاد: مسؤول أمني هددني بعد تحذيراتي من خطر طالبان

  • الخط
FILE PHOTO - Iran's President Mahmoud Ahmadinejad talks during a news conference at the end of his visit to Cairo, Egypt February 7, 2013. REUTERS/Asmaa Waguih/File Photo
الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد
أفغانستان وطالبان

أحمدي نجاد: مسؤول أمني هددني بعد تحذيراتي من خطر طالبان

المسؤول الإيراني قال للرئيس الأسبق: إذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم السبت، إن مسؤولاً أمنياً هدده "بالتعامل مع أقربائه ومرافقيه"، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران، حسب ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

ونشر الموقع مقطع فيديو قال فيه أحمدي نجاد، إن تصريحاته التي دفعت المسؤول الأمني لتهديده شملت الحديث عما سماها "العصابة الأمنية الفاسدة".

وقال: "الأمن الإيراني هددني لأنني حذرت من حركة طالبان.. قبل أسبوعين، تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي: لماذا تتحدث حول طالبان والعصابة الأمنية الفاسدة؟".

وأضاف أن المسؤول الأمني قال له: "نحن معرضون لضغوط شديدة. وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

ولم يكشف الرئيس الإيراني السابق عن هوية هذا المسؤول الأمني الذي تواصل معه.

عناصر من طالبان في غزنة بأفغانستان هذا الأسبوع
عناصر من طالبان في غزنة بأفغانستان هذا الأسبوع
اقتصاد ملغوم.. سر تزايد الملايين لدى عناصر "طالبان" اقتصاد أفغانستان وطالبان اقتصاد ملغوم.. سر تزايد الملايين لدى عناصر "طالبان"

وحققت حركة طالبان تقدماً سريعاً منذ بدء هجوم واسع في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية منها، وسيطرت على مناطق على حدود إيران.

ويرى محللون أن إيران القلقة من الوضع المضطرب في أفغانستان، جارتها الشرقية التي تتشارك معها حدوداً بطول أكثر من 900 كلم، تتبنى مقاربة براغماتية، لاسيما حيال حركة طالبان.

جمعت علاقات متضاربة بين إيران وحركة طالبان خلال فترة حكم طالبان في أفغانستان بين العامين 1996 و2001.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا تعرف عن فوبيا الطعام؟.. دراسة تكشف معلومات صادمة ماذا تعرف عن فوبيا الطعام؟.. دراسة تكشف معلومات صادمة
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
قبل أن تذهب
طالبان تسيطر على ولاية جديدة.. والرئيس الأفغاني يدعو للتعبئة العامة
طالبان تسيطر على ولاية جديدة.. والرئيس الأفغاني يدعو للتعبئة العامة
اكتشف المزيد