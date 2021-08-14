أحمدي نجاد: مسؤول أمني هددني بعد تحذيراتي من خطر طالبان

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم السبت، إن مسؤولاً أمنياً هدده "بالتعامل مع أقربائه ومرافقيه"، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران، حسب ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

ونشر الموقع مقطع فيديو قال فيه أحمدي نجاد، إن تصريحاته التي دفعت المسؤول الأمني لتهديده شملت الحديث عما سماها "العصابة الأمنية الفاسدة".

الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، نشر مقطع فيديو قال فيه إنه بعد تصريحاته حول تسلل العصابة الأمنية الفاسدة ومخاطر طالبان على إيران، قام مسؤول أمني بتهديده بـ "التعامل مع أقربائه ومرافقيه". pic.twitter.com/uPD4jfVxnL — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) August 14, 2021

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وقال: "الأمن الإيراني هددني لأنني حذرت من حركة طالبان.. قبل أسبوعين، تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي: لماذا تتحدث حول طالبان والعصابة الأمنية الفاسدة؟".

وأضاف أن المسؤول الأمني قال له: "نحن معرضون لضغوط شديدة. وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

ولم يكشف الرئيس الإيراني السابق عن هوية هذا المسؤول الأمني الذي تواصل معه.

وحققت حركة طالبان تقدماً سريعاً منذ بدء هجوم واسع في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية منها، وسيطرت على مناطق على حدود إيران.

ويرى محللون أن إيران القلقة من الوضع المضطرب في أفغانستان، جارتها الشرقية التي تتشارك معها حدوداً بطول أكثر من 900 كلم، تتبنى مقاربة براغماتية، لاسيما حيال حركة طالبان.

جمعت علاقات متضاربة بين إيران وحركة طالبان خلال فترة حكم طالبان في أفغانستان بين العامين 1996 و2001.