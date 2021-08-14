كورونا يجبر إيران على إغلاق كافة المدن لأسبوع

قالت إيران إنها ستفرض "إغلاقًا عامًا" لمدة ستة أيام في مدن في جميع أنحاء البلاد بعد أن تعرضت لما تصفه بالموجة الخامسة من جائحة كوفيد-19، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت.

ويشمل الإغلاق جميع البازارات والأسواق والمكاتب العامة، فضلاً عن دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم في جميع المدن الإيرانية.

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سيبدأ الإغلاق يوم الاثنين، وسيستمر حتى يوم السبت.

كما أمرت فرقة العمل الوطنية الخاصة بفيروس كورونا، التي أصدرت القرار، بحظر السفر بين جميع المدن الإيرانية من الأحد إلى الجمعة.

في يوم السبت أيضًا، أبلغت إيران عن 466 حالة وفاة و29700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد. بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الوباء إلى 97208 حالات وفاة، وإجمالي الحالات المؤكدة إلى 4389085 إصابة.

والأسبوع الماضي، سجلت إيران رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات في يوم واحد، وحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19، مع 42541 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وحصيلة وفيات يومية بلغت 588 شخصا.

وأشار عضو اللجنة مسعود مرداني إلى إصابة نحو نصف سكان البلاد بالفيروس منذ ظهوره، مؤكدا أن المتحورات الجديدة قد تصيبهم مجددا.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، كان مسؤول طبي إيراني دعا إلى إغلاق محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز) جنوب البلاد لمدة أسبوعين.

وحذر المسؤول من أن المحافظة مقبلة على كارثة كبيرة في حال عدم الإغلاق، حيث إن المستشفيات ممتلئة بمرضى كوفيد-19 ولا يوجد سرير لمصابين جدد، وفق "إيران إنترناشونال".

يذكر أن إصابات كورونا في إيران تجاوزت الـ4 ملايين، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 93 ألفاً.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل أسبوع، ارتفاع عدد المدن الحمراء في البلاد إلى 336 مدينة، في وقت ارتفعت فيه أعداد وفيات الفيروس اليومية، بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين.