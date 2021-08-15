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إيران: نواصل مساعي تحقيق المصالحة في أفغانستان

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نازحون أفغان (رويترز)
نازحون أفغان (رويترز)

إيران: نواصل مساعي تحقيق المصالحة في أفغانستان

دبي – العربية.نت

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أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الأحد، مواصلة بلاده لمساعيها في تحقيق المصالحة في أفغانستان.

إلى ذلك، دعت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إلى إجراء حوار أفغاني – أفغاني على ضوء التطورات الأخيرة.

عناصر طالبان يتجولون في كابل.. ويطالبون السكان بالبقاء في منازلهم العرب والعالم عناصر طالبان يتجولون في كابل.. ويطالبون السكان بالبقاء في منازلهم

وأوضحت اللجنة أنها تأمل عدم حدوث موجة نزوح من أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة طالبان على كابل، وسط حالة من الذعر والخوف بين السكان.

بكل هدوء

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

وقالت إن على سكان كابل عدم القلق أو الخوف من مقاتلي طالبان، وأضافت "لن نتعرض للموظفين الحكوميين وأفراد الجيش والشرطة وسندخل بكل هدوء".

العاصمة كابل
العاصمة كابل

نزوح نحو كابل

وفي وقت سابق توافد الآلاف إلى العاصمة كابل بعد سيطرة طالبان على مدنهم، خوفاً من تعرضهم للقتل والاضطهاد من قبل عناصر الحركة.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة للاجئين الفارين من البلاد، الذين يزيدون حدة كارثة نزوح يعانيها البلد بالفعل.

كذلك، حذرت من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية كبيرة أخرى.

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