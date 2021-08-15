.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اعتقال نشطاء ومحامين في إيران.. بعد نيتهم مقاضاة خامنئي

  • الخط
علي خامنئي (أرشيفية من رويترز)

اعتقال نشطاء ومحامين في إيران.. بعد نيتهم مقاضاة خامنئي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والمحامين بعد نيتهم مقاضاة المرشد علي خامنئي وأعضاء المقر الوطني لمكافحة كورونا بسبب ما وصفوه بالتقصير الذي أدى لوفاة آلاف الإيرانيين، وفق ما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" على تويتر فجر الأحد.

وقبل 7 أشهر، حظر خامنئي استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية ضد الفيروس. وأظهرت دراسة إحصائية لعدد ضحايا كورونا الرسمية في الأشهر السبعة الماضية، بحسب "إيران إنترناشيونال"، أن المرشد متورط بشكل مباشر في وفاة ما بين 35 أو 89 ألف إيراني.

كورونا يجبر إيران على إغلاق كافة المدن لأسبوع إيران فيروس كورونا كورونا يجبر إيران على إغلاق كافة المدن لأسبوع

"مجزرة متعمدة"

يذكر أن نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي كان طالب السبت عبر رسالة موجهة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإجراء تحقيق فوري في "المجزرة المتعمدة" لخامنئي بحق الشعب الإيراني.

وأشار بهلوي إلى رفض خامنئي استقدام لقاحات أميركية أو بريطانية مضادة لكورونا أو السماح بدعم من منظمة أطباء بلا حدود.

من مستشفى في طهران (أرشيفية)
من مستشفى في طهران (أرشيفية)

كما أضاف على تويتر أن هذه "الجريمة" التي يقوم بها النظام الإيراني بحق الإنسانية تستحق اهتمام العالم، وأن الشعب الإيراني يستحق المساعدة.

إلى ذلك أوضح أن "سلوك النظام الإيراني خلال جائحة كورونا يظهر حملة قاتلة ضد الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن مستشفيات إيران "ممتلئة حرفياً بالجثث"، محذراً مما قال إنها "كارثة لم تعرف بعد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة.. تويتر تتراجع بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة.. تويتر تتراجع
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق "توكلنا"
شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد