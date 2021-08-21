40 يوماً من الإضراب.. غضب عمالي جنوب إيران

في اليوم الأربعين من إضرابهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم، نظم عمال شركة هفت تبة لقصب السكر مسيرة احتجاجية أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش جنوب غربي إيران، السبت، وفق "إيران إنترناشيونال".

كما تشمل مطالب العمال الأخرى الاهتمام بالأمن الوظيفي، وإعطاء حصص المياه لري قصب السكر، وعودة زملائهم العمال إلى العمل.

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يشار إلى أن مدينة الشوش تقع في محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز). ويشكو الأهوازيون إهمالاً في كثير من المجالات، من بينها سوء الأوضاع المعيشية والقطاع الصحي والشح في المياه.

"انتفاضة العطش"

وخرج الأهوازيون في يوليو الفائت في احتجاجات بسبب نقص المياه عرفت بـ"انتفاضة العطش". وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

كما أظهرت مقاطع فيديو للتظاهرات في مناطق عدة من الأهواز استخدام قوات الأمن القوة مع المحتجين.

احتجاجات سابقة

وتعتبر خوزستان أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31، كما أنها من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب.

وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من قبل السلطات. وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.