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صور أقمار صناعية تكشف.. مشكلة فنية في منشأة وسط إيران

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نووي إيران (أرشيفية- فرانس برس)
نووي إيران (أرشيفية - فرانس برس)

صور أقمار صناعية تكشف.. مشكلة فنية في منشأة وسط إيران

دبي - العربية.نت

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أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وقوع مشكلة فنية في منشأة أردكان الإيرانية النووية، وسط البلاد.

كما بينت الصور، بحسب ما أفاد معهد "إينتل لاب للأبحاث" كومة نفايات نووية في محيط المنشأة، مما يدُل على وجود مشكلة فنية في خط الأنابيب.

إلى ذلك، يمكن أن يشير مكب النفايات الجديد الذي تم إنشاؤه حول المصنع منذ أبريل الماضي، بحسب ما بين تحليل ومقارنات للصور منذ أشهر، إلى "نشاط إنتاجي مستمر" في المصنع.

يذكر أن موقع أردكان النووي يعمل منذ عام ألفين وخمسة، ويضم مصنعا لإنتاج مسحوق اليورانيوم المٌركّز، أو ما يعرف بالكعكة الصفراء، الذي يستخدم كوقود للمفاعلات النووية، أو في تصنيع السلاح النووي.

وسبق أن قدرت جهات غربية إنتاج المنشأة من الكعكة الصفراء، بما يتراوح بين أربعين إلى خمسين كيلوغراما بشكل سنوي.

قنبلة نووية

يشار إلى أن الدول الأوروبية كانت حذرت مرارا من استمرار إيران في نشاطها النووي المريب، بما يتعارض مع التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الغرب في 2015.

كذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي أن السلطات الإيرانية تواصل إنتاج معدن اليورانيوم، والذي يمكن استخدامه في إنتاج قنبلة نووية. وفي تقرير صادر عن الوكالة في فيينا للدول الأعضاء، قال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي، إن مفتشي الوكالة أكدوا أن إيران أنتجت الآن 200 غرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20%.

كما لفت إلى أن هذه الخطوة تزيد من تعقيد إمكانية إحياء الاتفاق النووي.

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