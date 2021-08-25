أميركا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي بسجون إيران

لا تزال ردود الفعل مستمرة عقب التسريبات الفظيعة التي كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

فقد أوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، أن اللقطات المسربة من إيفين، تؤكد أن التعذيب منهجي في السجون الإيرانية.

مادة اعلانية

كذلك، دعا المكتب إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وجاءت التصريحات الأميركية بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخرقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

مسؤول إيراني يقر

وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أقر أمس الثلاثاء، بصحة تلك المقاطع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يذكر أن سجن إيفين شيد في عام 1971، حيث شهد سلسلة من الانتهاكات التي تفاقمت بعد الثورة الإيرانية ، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.