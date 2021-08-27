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روسيا لإيران: يجب استئناف مفاوضات النووي بأسرع وقت

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European External Action Service (EEAS) Deputy Secretary General Enrique Mora and Iranian Deputy at Ministry of Foreign Affairs Abbas Araghchi wait for the start of talks on reviving the 2015 Iran nuclear deal in Vienna, Austria June 20, 2021. EU Delegation in Vienna/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من آخر جولة من محادثات فيينا في يونيو الماضي
نووي إيران

روسيا لإيران: يجب استئناف مفاوضات النووي بأسرع وقت

وزارة الخارجية الروسية تؤكد أن "الجانب الإيراني تلقى الإشارة بمنتهى الجدية"

دبي – العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في فيينا ينبغي أن تستأنف في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية: "الجانب الإيراني تلقى الإشارة بمنتهى الجدية".

مندوب روسيا في مفاوضات فيينا الأخيرة في يونيو الماضي
مندوب روسيا في مفاوضات فيينا الأخيرة في يونيو الماضي

وتجري محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، تهدف إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه وإعادة فرضه عقوبات على إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً رغبته في إيجاد طريق لإنقاذ الاتفاق النووية المبرم عام 2015، لكن المفاوضات تعثرت.

وانتهت آخر جولة من مفاوضات فيينا في يونيو الماضي، قبل تسلم إبراهيم رئيس للحكم في إيران، ولم يعلن عن موعد جديد للجولة المقبلة.

منشاة أراك النووية في إيران (أرشيفية)
منشاة أراك النووية في إيران (أرشيفية)
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وتسعى المحادثات إلى إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي، ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب اليورانيوم.

وتقوم طهران الآن بتخصيب كمية من اليورانيوم بنسبة تصل إلى 63%، بينما الاتفاق النووي يتيح لها بالتخصيب بنسبة 3.67% فقط.

كما أنها تدير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً وأكثر مما هو مسموح به بموجب الاتفاق.

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