.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيسي: وضع كورونا بإيران غير مقبول ويجب اتخاذ إجراءات فورية

  • الخط
إبراهيم رئيسي (أرشيفية من رويترز)
إبراهيم رئيسي
فيروس كورونا

رئيسي: وضع كورونا بإيران غير مقبول ويجب اتخاذ إجراءات فورية

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت بأن الرئيس إبراهيم رئيسي اعتبر أن وضع البلاد مع تفشي فيروس كورونا "أمر غير مقبول".

وأكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا "على ضرورة الإسراع في إنتاج اللقاحات المحلية الصنع المضادة لكورونا، مشيرا إلى أن استيراد اللقاحات يجب أن يتم فقط تحت إشراف وزارة الصحة".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع التجمعات والأنشطة في المراكز المزدحمة.

وزار الرئيس الإيراني، مع عدد من وزرائه، أمس الجمعة، محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز)، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتهدف حسب وسائل إعلام محلية لمعالجة أزمات المحافظة الجنوبية، ولاسيما المياه والبيئة.

ولدى زيارته لمستشفى رازي في الأهواز أمام حشد من الكوادر العلاجية والطبية، قال رئيسي إن "أولويتنا تتمثل بمعالجة تفشي كورونا والحكومة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أهالي محافظة خوزستان في هذا الصدد".

ودعا رئيسي إلى استخدام المعسكرات إذا دعت الحاجة إلى المزيد من الأماكن لاستشفاء مرضى كورونا، مضيفا أن "الحكومة تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببها تفشي كورونا وسنعمل على تحسين الأوضاع".

وبسبب تفشي فيروس كورونا، كان مسؤول طبي إيراني دعا قبل إلى إغلاق محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز) جنوب البلاد لمدة أسبوعين.

كورونا في إيران.. "هيومن رايتس": سوء الإدارة فاقم الأزمة إيران كورونا في إيران.. "هيومن رايتس": سوء الإدارة فاقم الأزمة
كورونا يجبر إيران على إغلاق كافة المدن لأسبوع إيران فيروس كورونا كورونا يجبر إيران على إغلاق كافة المدن لأسبوع

وحذر المسؤول من أن المحافظة مقبلة على كارثة كبيرة في حال عدم الإغلاق، حيث إن المستشفيات ممتلئة بمرضى كوفيد-19 ولا يوجد سرير لمصابين جدد، وفق "إيران إنترناشيونال".

يذكر أن إصابات كورونا في إيران تجاوزت الـ4 ملايين، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 93 ألفاً.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل أيام، ارتفاع عدد المدن الحمراء في البلاد إلى 336 مدينة، في وقت ارتفعت فيه أعداد وفيات الفيروس اليومية، بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
الأكثر قراءة
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
قبل أن تذهب
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
اكتشف المزيد