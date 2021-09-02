.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران: لن نقبل بالمفاوضات حول النووي لأجل التفاوض

  • الخط
من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)

إيران: لن نقبل بالمفاوضات حول النووي لأجل التفاوض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تصاعد الدعوات الأوروبية من أجل ضرورة العودة إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انطلقت في أبريل الماضي وتوقفت في يوليو دون التوصل لنتيجة نهائية، رمت طهران مجددا اليوم الخميس اللوم على الأطراف الغربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن بلاده تريد التفاوض وترحب به.

إسرائيل: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك النووي العرب والعالم إسرائيل: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك النووي

لكنه شدد في الوقت عينه على أن طهران لن تقبل "بالمفاوضات من أجل المفاوضات".

كما طالب عبد اللهيان بتنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها في الاتفاق النووي على غرار طهران، حسب تعبيره، على الرغم من أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أكثر من مرة أن نشاطات إيران الأخيرة تنتهك الواجبات والقيود المفروضة عليها، لا سيما لجهة تخصيب اليورانيوم.

عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)
عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)

مراوحة لشهرين أو 3

يذكر أن الوزير الجديد كان أبدى قبل أيام قليلة عدم استعجاله لاستئناف المفاوضات النووية، قائلا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "الجانب الآخر يدرك أن العملية في النهاية تستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تصبح الحكومة الجديدة راسخة وترسم جليا القرارات التي ستتخذها بشأن هذا الموضوع (المفاوضات النووية)".

في حين دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، "الغرب إلى تغيير استراتيجيته بشأن هذا الملف". وأضاف أن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق، معتبراً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تغير نهج الرئيس السابق دونالد ترمب فيما يتعلق بالتعامل مع بلاده.

مصير المحادثات النووية

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، رسم الأسبوع الماضي، علامة استفهام كبيرة حول مصير الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية عام 2018، وشكك بمصير المفاوضات التي تم منها سبع جولات في فيينا دون التوصل لتفاهم بين طهران والدول الغربية.

كما اعتبر أن العودة للاتفاق "ليست شيئًا يمكن للإدارة الأميركية السيطرة عليه بالكامل"، لاسيما في ظل عدم تعاون الإيرانيين.

من أمام الفندق حيث كانت تجري مفاوضات فيينا (أرشيفية- رويترز)
من أمام الفندق حيث كانت تجري مفاوضات فيينا (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015.

قد توقفت الشهر الماضي (يوليو) وسط أجواء تشي باستمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد