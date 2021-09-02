.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تزامناً مع محاكمة قاض إيراني.. طهران تحاكم سويدييْن

  • الخط
حميد نوري
حميد نوري

تزامناً مع محاكمة قاض إيراني.. طهران تحاكم سويدييْن

تم توقيف المتهمين اللذين دخلا إيران كسائحين في عام 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بالتزامن مع محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في السويد والمتورط بإعدام سجناء سياسيين عام 88، بدأت محكمة إيرانية بمحاكمة مواطنين سويديين متهمين بالانتماء إلى "شبكة دولية لتهريب المخدرات" بدأت في طهران.

وعُقدت الجلسة الأولى للمتهمين وهما ستيفن كيفن غيلبرت وسايمون كاسبر براون أمس الأربعاء، أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران، وفق وسائل إعلام محلية.

ثالث أيام محاكمة قاضي " لجنة الموت".. اسم الرئيس الإيراني يتردد إيران ثالث أيام محاكمة قاضي " لجنة الموت".. اسم الرئيس الإيراني يتردد

فقد تم توقيف المتهمين اللذين دخلا إيران كسائحين وبحوزة أحدهما 9,8 كيلوغرام من الأفيون والثاني 21 ألف قرص ترامادول، وهو دواء أفيوني لتسكين الأوجاع، بحسب "ميزان أونلاين" الوكالة الرسمية للسلطة القضائية.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في يوليو 2020، اعتقال المواطنين السويديين في إطار تفكيك عصابة دولية للاتجار بالمخدرات دون كشف هويتيهما أو مكان أو زمان اعتقالهما.

ويأتي الإعلان عن بدء محاكمة سويديين في طهران في الوقت الذي تجري فيه محاكمة حميد نوري، المسؤول السابق في النظام القضائي الإيراني في ستوكهولم منذ العاشر من أغسطس بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وقتل لتورطه في إعدامات جماعية لسجناء سياسيين في صيف 1988.

كما، تتم محاكمة نوري في السويد بموجب الولاية القضائية العالمية للمحاكم السويدية بشأن هذه التهم.

وكان اعتقل في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي خلال زيارة للبلاد.

شهادة نصر الله مرندي

وشهد نصر الله مرندي، أحد المدعين الرئيسيين في قضية حميد نوري، في هذه الجلسة. وكان نصر الله مرندي قد اعتقل عام 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتم إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله، وتعرض في نفس الوقت لتعذيب شديد.

وقُتل العديد من أقاربه، وسجنه نظام الملالي لمدة 10 سنوات حتى عام 1991، بما في ذلك سجن إيفين، وقزل حصار، وخاصة سجن جوهردشت.

وبالتزامن مع عقد المحكمة نظم الإيرانيين المقيمين في السويد، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تظاهرة كبيرة أمام المحكمة، فضلا عن معرض عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وجاء إيرانيون من مختلف أنحاء السويد إلى ستوكهولم لحضور جلسة المحكمة هذه.

يشار إلى أن نصر الله مرندي قدم شهادته للمحكمة اليوم حول مشاهداته المباشرة عن حميد نوري في السجن، وكذلك تواجده في ممر الموت ووقوفه أمام فرقة الموت.

وأوضح نصر الله مرندي في المحكمة أن ما حدث له كان بعد 14 شهراً من اعتقاله. وصدرت عقوبته خلال عشر دقائق دون حضور محاميه. وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل خدمة تويتر الجديدة للاشتراكات مدفوعةَ الأجر
هذه تفاصيل خدمة تويتر الجديدة للاشتراكات مدفوعةَ الأجر
اكتشف المزيد