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تظاهرات في طهران.. متخرجون يطالبون بفرص عمل

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IRAN

تظاهرات في طهران.. متخرجون يطالبون بفرص عمل

المتظاهرون طالبوابإتاحة فرص العمل لهم بعد نجاحهم في الامتحان منذ أشهر طويلة

دبي - العربية.نت

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شهدت العاصمة الإيرانية، اليوم السبت، تجمعاً واسعاً للمطالبة بالتوظيف وفرص عمل.

فقد خرج عدد كبير من الناجحين في امتحان التوظيف في وزارة التربية والتعليم والمعروفين بـ "أصحاب السجل الأخضر" إلى الشارع وتوجهوا نحو مبنى وزارة التربية في طهران احتجاجاً على عدم توظيفهم.

وطالب المتظاهرون بإتاحة فرص العمل لهم في مجال التعليم، بعد نجاحهم في الامتحان منذ أشهر طويلة.

وتعود قضية هؤلاء إلى العام الماضي، وكانوا نظموا حينها عدة مسيرات احتجاجية سعياً لتحقيق مطالبهم، لكن مشاكلهم لا تزال عالقة، فيما تدير السلطات الآذان الصماء.

غضب عمالي

يشار إلى أن إيران لاسيما في مناطق الجنوب، شهدت قبل شهرين غضبا عماليا واسعا.

ونزل العديد من العمال من قطاعات مختلفة، في تظاهرات في عدة مناطقة ومدن، واستمروا لأكثر من 40 يوماً، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.

وجاءت تلك الإضرابات الواسعة في حينه تحت مسمى "حملة 2021"، حيث طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي المبالغ المتأخرة، وتعديل فترة الإجازات.

يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس الإيراني الجديد بالتركيز على الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، في بلد تحاصره الأزمات المحلية والخارجية.

وخلال كافة حملاته الانتخابية تعهد بإيلاء الاقتصاد أولوية من ضمن غيره من الملفات الضاغطة.

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