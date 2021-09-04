.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ناشطة إيرانية نجت من الخطف لواشنطن: أوقفوا مفاوضة طهران

  • الخط
FILE PHOTO: Masih Alinejad, 37, Iranian journalist, poses for a portrait in London October 8, 2013. REUTERS/Toby Melville/File Photo
الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد (أرشيفية- رويترز)

ناشطة إيرانية نجت من الخطف لواشنطن: أوقفوا مفاوضة طهران

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الجمعة عقوبات على على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها باستهداف معارضين إيرانيين في الخرج ومحاولة خطف مواطنة أميركية على أراضي الولايات المتحدة، رحبت الناشطة المعنية بتلك الخطوة.

وأبدت مسيح علي نجاد ترحيبها بالخطوة في تغريدة على حسابها على تويتر، ناشرة فيديو للقائها نوابا ومسؤولين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كما ناشدت الإدارة الأميركية وقف التفاوض مع طهران حول ملف الاتفاق النووي.

وأوضحت أنها خلال لقاءاتها المتعددة في أميركا طالبت المسؤولين بضرورة وقف تلك المفاوضات حتى تطلق السلطات الإيرانية كافة السجناء السياسيين، والمعتقلين المزدوجي الجنسية.

ناشطة نسائية اعتقل أخوها

يذكر أن مسيح ناشطة نسائية معروفة، بدأت منذ سنوات المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، والسماح بحرية المرأة في البلاد، وحرية التعبير.

فيما اعتقل أخوها قبل أكثر من سنتين ، بسبب مواقفها السياسية المناوئة لسياسة طهران، ومن أجل الضغط عليها ودفعها إلى السكوت، كذلك تعرض والداها لمضايقات.

وفي مقابلة سابقة في حينه مع العربية.نت أكدت نجاد أنها لن تستسلم، موضحة أن أسباب اعتقال شقيقها واضحة وتعود إلى مواقفها السياسية المعارضة.

شقيق مسيح علي نجاد
شقيق مسيح علي نجاد

كما روت أيضا كيف داهم عناصر الاستخبارات منزل أخيها، وكبلوه أمام طفليه الصغيرين، وعصبوا عينيه.

يشار إلى أن منظمات دولية وحقوقية عدة تتهم السلطات الإيرانية بخطف وملاحقة معارضيها في الخارج بغية تكميم أفواههم، حتى أن بعض القضايا بلغت حد تفجير اجتماعات للمعارضة، كما حصل في قضية الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا " أسد الله أسدي" (48 عاماً)

وكانت محكمة بلجيكية اتهمت الدبلوماسي المذكور بالوقوف وراء مخطط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، حاكمة عليه بالسجن 20 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دولة رئيسها فلسطيني الأصل تتبنى دولة رئيسها فلسطيني الأصل تتبنى "بيتكوين" كعملة رسمية
فيديو لسعودي ذبح وعلا وعلقه.. والشرطة توقف الفاعلين فيديو لسعودي ذبح وعلا وعلقه.. والشرطة توقف الفاعلين
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
طالبان تعلن السيطرة على بنجشير.. وتحتفل في كابل طالبان تعلن السيطرة على بنجشير.. وتحتفل في كابل
مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً
قبل أن تذهب
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
اكتشف المزيد