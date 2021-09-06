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إيران: يجب التزام كل الأطراف بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

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Iranian foreign ministry spokesman Saied Khatibzadeh gestures during a press conference in Tehran on February 22, 2021. Iran hailed as a significant achievement a temporary agreement Tehran reached with the head of the UN nuclear watchdog on site inspections. That deal effectively bought time as the United States, European powers and Tehran try to salvage the 2015 nuclear agreement that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية)
نووي إيران

إيران: يجب التزام كل الأطراف بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن علاقات طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية "جيدة"

العربية.نت

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن "طهران تؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي".

ووصف المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "جيدة".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قال أمس الأحد، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن طهران تدعم ما وصفها بالمفاوضات "المفيدة"، في إشارة إلى مساعي استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

كما قال رئيسي خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، إن بلاده تسعى لإجراء محادثات نووية "هادفة" دون ضغوط من الغرب.

ولم تعقد منذ يونيو الماضي أي جولة جديدة من محادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية والهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والتي انسحب منه الولايات المتحدة عام 2018 بعهد دونالد ترمب.

وتصر طهران على أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، بما فيها تلك التي لا تتعلق ببرنامجها النووي، قبل العودة لالتزاماتها النووية. من جهتها تطالب واشنطن بامتثال إيران لجميع القيود أولاً.

من محادثات فيينا
من محادثات فيينا
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وكانت فرنسا وألمانيا قد دعتا طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد توقف المحادثات في أعقاب الانتخابات الإيرانية في يونيو، وسط قلق الغرب من توسيع إيران لأنشطتها النووية.

وعبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الشهر الماضي عن قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران أنتجت لأول مرة معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20% ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60%.

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