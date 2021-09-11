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إيران تدعو مدير وكالة الطاقة الذرية لزيارة طهران

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International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi looks on as he addresses the media at the IAEA headquarters, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Vienna, Austria May 24, 2021. (Reuters)
رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
نووي إيران

إيران تدعو مدير وكالة الطاقة الذرية لزيارة طهران

دبلوماسيون: الزيارة تهدف لإجراء محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب والحيلولة دون إخفاق المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

فيينا/دبي - رويترز

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قال دبلوماسيون، اليوم السبت، إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسافر إلى طهران هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب والحيلولة دون إخفاق المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب إنه تم تأكيد زيارة غروسي، والتي ستأتي قبل الاجتماع المقرر هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

وقال دبلوماسي إن غروسي سيصل إلى طهران في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ويجتمع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

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غروسي كان أعرب، في وقت سابق هذا الأسبوع عن "قلق متزايد من أن القضايا المتعلقة بالمواقع غير المعلن عنها لا تزال دون حل، وأن إيران بحاجة إلى حلها في أقرب وقت ممكن".

كما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصلت إلى 84.3 كيلوغرام ارتفاعا عن 62.3 كيلوغرام قبل 3 أشهر.

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