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اعتقال فرقة موسيقية بإيران.. والسبب تصوير "فيديو كليب"

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اعتقال فرقة موسيقية بإيران.. والسبب تصوير "فيديو كليب"

دبي - العربية.نت

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بعدما نشرت فرقة "سل لا" الموسيقية في إيران، كليب بمشاركة العديد من الشابات والشباب يعزفون مقطوعة بقيادة الموسيقار والمدرس الموسيقي بيمان يوسفي في مدينة دزفول في شمال الأهواز، أعلن قائد شرطة المدينة عن استدعاء المشاركين خلال 24 ساعة بعد إصدار الفيديو ورفع قضية ضدهم بسبب هذا الكليب.

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وتظهر في الكليب عدد من العازفات على القيثارة إلى جانب زملائهن من الشباب ويرتدين الحجاب مع الاحتفاظ بالمسافة الإجتماعية.

من جانبه، قال روح الله غراوندي قائد شرطة دزفول للإعلام: "لقد تم التعرف على أعضاء هذه الفرقة واستدعائهم في أقل من 24 ساعة.. لأننا لن نسمح بتشويه صورة وسمعة مدينة دزفول".

استدعاء صاحب المنزل أيضاً

هذا وتم تصوير الكليب في منزل صنيعي الأثري، وقال قائد شرطة دزفول إنه استدعى أيضا صاحب المنزل.

وكتب موقع إيراني، أنه من المؤكد أن مثل هذا الإجراء من قبل الشرطة الإيرانية يشكل طلقة الخلاص على جسد الفن والموسيقى في إيران.

يذكر أنه في هذا الفيديو غنت الفرقة أغنية "عيونك" للفنان آصف آريا.

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