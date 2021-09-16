بعد حظر خامنئي.. إيران توافق على لقاح جونسون آند جونسون

بعد حظر المرشد علي خامنئي على مسؤولي الصحة في يناير استيراد اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا، مدعياً أنها لا يعتمد عليها، أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء في إيران، اليوم الخميس، أن طهران وافقت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون، ومثله لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ.

وقال محمد رضا شانه ساز، إنه تمت مراجعة لقاح سبوتنيك لايت في اللجنة العلمية للقاحات واعتماده من قبل خبراء علميين إيرانيين، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الفريق الاجتماعي في نادي مراسلي بويا.

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"لا سرية"

كما أضاف أنه "في تقرير نُشر عبر الفضاء الإلكتروني، تم ذكر سبوتنيك لايت باعتباره اللقاح الوحيد ذي الجرعة الواحدة، ولكن يجب القول إن لقاح جونسون آند جونسون هو أيضاً من جرعة واحدة. وتمت الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء في إيران. لذلك، ليس صحيحاً أن سبوتنيك لايت هو اللقاح الوحيد المعتمد من جرعة واحدة في إيران".

إلى ذلك أكد محمد رضا شانه ساز أن "اللقاحات المسجلة في إيران متنوعة ومتعددة. ولا توجد سرية في هذا الصدد، وبالطبع لا يوجد سبب للإعلان عن المراسلات وعملية الموافقة على اللقاح وتسجيله في البلاد".

أكثر من 18 ألف إصابة

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، كانت أعلنت في وقت سابق اليوم، وفاة 453 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابة أكثر من 18 ألف شخص جديد.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 116 ألفا و72 شخصاً، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات 5 ملايين و378 ألفا و48 شخصاً.

3 إلى 4 أضعاف

إلا أن مسؤولي منظمة النظام الطبي في إيران لفتوا إلى أن الإحصائيات الحقيقية ما بين 3 إلى 4 أضعاف الأرقام الرسمية.

ووفق وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، فإن 168 مدينة في إيران مصنفة حالياً باللون الأحمر (أي شديدة الخطورة)، و209 مدن باللون البرتقالي (أي متوسطة الخطورة)، و71 مدينة باللون الأصفر (أي منخفضة الخطورة).