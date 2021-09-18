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معلمو إيران غاضبون.. احتجاجات في عدة محافظات

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Protests spread to Iran's capital Tehran. (Screengrab)
من احتجاجت سابقة في إيران (أرشيفية)

معلمو إيران غاضبون.. احتجاجات في عدة محافظات

دبي - العربية.نت

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خرج عشرات المعلمين في مسيرات احتجاج في عدد من المدن الإيرانية، اليوم السبت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وتجمع المعلمون في عدة مدن بالمحافظات الإيرانية، منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية، والوضع الاقتصادي، فضلا عن عدم تلبية مطالبهم برفع الأجور، وتحسين أوضاعهم، بحسب ما نقلت شبكة إيران إنترناشيونال.

يذكر أن قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد يعاني من وقع الظروف الاقتصادية الضاغطة عامة في البلاد.

وعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم.، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة.

كذلك، نفذ عمال شركة هفت تبة لقصب السكر ، أكثر من 40 يوما من الإضرابهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.

أما الأهوازيون فخرجوا أيضا في احتجاجات في يوليو الماضي، بسسب المياه هذه المرة، عرفت بـ"انتفاضة العطش". وأسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى.

صورة لابراهيم رئيسي (فرانس برس)
صورة لابراهيم رئيسي (فرانس برس)

أولية رئيسي

تأتي تلك الاحتجاجات، بعد أن أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المتشدد الذي خلف في أغسطس الماضي حسن روحاني، أن الاقتصاد أولوية بالنسبة له.

وشدد في تصريحات سابقة له على أن الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

فيما انتقد عدد من النواب خلال جلسة أواخر أغسطس فشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

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