معلمو إيران غاضبون.. احتجاجات في عدة محافظات

خرج عشرات المعلمين في مسيرات احتجاج في عدد من المدن الإيرانية، اليوم السبت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وتجمع المعلمون في عدة مدن بالمحافظات الإيرانية، منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية، والوضع الاقتصادي، فضلا عن عدم تلبية مطالبهم برفع الأجور، وتحسين أوضاعهم، بحسب ما نقلت شبكة إيران إنترناشيونال.

بحسب مقاطع فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من المعلمين في عدة مدن بالمحافظات الإيرانية، منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم. pic.twitter.com/3A8BhPheGF — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 18, 2021

مادة اعلانية

يذكر أن قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد يعاني من وقع الظروف الاقتصادية الضاغطة عامة في البلاد.

وعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم.، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة.

كذلك، نفذ عمال شركة هفت تبة لقصب السكر ، أكثر من 40 يوما من الإضرابهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.

أما الأهوازيون فخرجوا أيضا في احتجاجات في يوليو الماضي، بسسب المياه هذه المرة، عرفت بـ"انتفاضة العطش". وأسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى.

أولية رئيسي

تأتي تلك الاحتجاجات، بعد أن أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المتشدد الذي خلف في أغسطس الماضي حسن روحاني، أن الاقتصاد أولوية بالنسبة له.

وشدد في تصريحات سابقة له على أن الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

فيما انتقد عدد من النواب خلال جلسة أواخر أغسطس فشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.