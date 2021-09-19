إيران.. مقتل شخصين في انفجار غامض بشركة نفطية بالأهواز

أفادت مصادر إيرانية اليوم الأحد، بوقوع انفجار في شركة نفطية في مدينة الحويزة غرب الأهواز في أنبوب غاز أسفر عن مقتل شخصين.

يأتي ذلك بعد ساعات من اشتعال حريق كبير عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً وذلك وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء الجمعة.

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وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".

والشهر الماضي، قالت إيران إن "انفجارا وقع في منشأتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.