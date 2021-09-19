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تعيين محمد باقر ذو القدر سكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام

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محمد باقر ذو القدر
إيران و رئيسي

تعيين محمد باقر ذو القدر سكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام

كان محمد باقر ذو القدر قائدا سابقا في الحرس الثوري ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون الباسيج، ونائبا للشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية من 2012 إلى 2020

العربية.نت

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عين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني، الدكتور محمد باقر ذو القدر سكرتيرا جديدا للمجلس وذلك بعد تقديره السكرتير السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام المستقيل محسن رضائي،

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كان محمد باقر ذو القدر قائدا سابقا في الحرس الثوري ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون الباسيج، ونائبا للشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية من 2012 إلى 2020 ، ونائبا لحماية الشؤون الاجتماعية ومنع الجرائم بالقضاء من 2010 إلى 2012، ويعمل حاليا مستشارا لرئيس القضاء وسكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي الحرس الثوري شغل منصب مساعد ونائب القائد العام، وفي حكومة محمود أحمدي نجاد عين مساعدا لوزير الداخلية في شؤون الأمن في عهد مصطفى بور محمدي بإذن من علي خامنئي إلا إن أحمدي نجاد أقاله عام 2007، ويعد محمد باقر ذو القدر أحد ألد معارضي الإصلاحيين في إيران.

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