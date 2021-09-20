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فيينا.. لقاء بين غروسي وإسلامي لبحث المفاوضات النووية

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مبنى الوكالة لدولية للطاقة الذرية في جنيف (رويترز)
نووي إيران

فيينا.. لقاء بين غروسي وإسلامي لبحث المفاوضات النووية

غروسي توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها

دبي - العربية.نت

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تعقد الجمعية العامة لمنظمة الطاقة الدولية الذرية اجتماعها اليوم في فيينا لمناقشة التحديات التي واجهت الوكالة منذ عام، بسبب جائحة كورونا وغيرها.

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ويعقد على هامش الاجتماع لقاء ثنائي بين أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران.

وكان غروسي قد انتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة ولكنه توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران الأسبوع الماضي تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها.

ويُفتتح الاجتماع بكلمات يلقيها الأمين العام للأمم المتحدة ثم أمين عام الوكالة تليها كلماتٌ لمندوبي كلٍ من إيران والسعودية وسلوفينيا وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة.

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