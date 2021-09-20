قائد سلاح الجو الإيراني الجديد تدرب بمقاتلة روسية عبر الواقع الافتراضي

غير المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد سلاح الجو الإيراني وبموجب مرسومه، أصبح حميد واحدي القائد الجديد لسلاح الجو للجيش.

والمفاجأة غير المتوقعة هي أن القائد الجديد وهو برتبة عميد، تعلم الطيران بمقاتلة روسية الصنع عبر الواقع الافتراضي، وهذا ما أكدته وكالة أسوشيتيد برس، وذكرت أن عمره 56 عاما، وتعلم قيادة طائرة روسية من طراز Sukhoi-24 من خلال الواقع الافتراضي.

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عبر محاكاة الواقع

وكان اللواء عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية الإيرانية، طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 14 "Tomcat".

منذ سنوات، ثمة انقسام في مجال التدريب على الطيران عبر محاكاة الواقع، حيث يشكك الكثيرون في مدى فاعلية الواقع الافتراضي في تدريبات الطيارين، مقابل البعض الآخر الذي يرى أنه لا يمكن الاستعاضة عن أنظمة محاكاة الطيران، خلافا للمتخوفين من مدى قدرة هذا الأسلوب في محاكاة بعض المواقف مثل شد ماسك الأكسجين عند امتلاء مقصورة الطيار بالدخان أو فهم الاهتزازات الخفيفة التي يتعرض لها مقعد الطيار عند قيادة الطائرة في الجو.

والأمر الآخر هو استبدال المرشد الإيراني، طيار مقاتلة أميركية بطيار مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24، وفي النظر إلى هذا التغيير يتداعى إلى الأذهان سياسة التوجه إلى الشرق وإدارة الظهر إلى الغرب، وهي سياسة يروج لها الزعيم الإيراني.

وضمن سلسلة من التغييرات في المناصب العليا المرتبطة بالمرشد علي خامنئي مباشرة، والتي تتم عادة كل 5 إلى 10 سنوات، عيّن المرشد الأعلى للنظام عزيز ناصر زاده نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وفي الشهر الماضي، أصدر خامنئي مرسوماً يحل وفقه الأميرال الثاني شهرام إيراني محل الأدميرال الأول حسين خانزادي في منصب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني.