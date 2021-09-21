.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فتحت النار على واشنطن.. فرنسا تعلن عن اجتماع مع إيران ومؤتمر حول ليبيا

  • الخط
French Minister for Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian speaks during a joint press conference at Farmleigh House and Estate in Dublin on May 20, 2021. (AFP)
وزير الخارجية الفرنسي
نووي إيران

فتحت النار على واشنطن.. فرنسا تعلن عن اجتماع مع إيران ومؤتمر حول ليبيا

فرنسا تستضيف مؤتمرا عن ليبيا يوم 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب

نيويورك - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاثنين، أن القوى العالمية وإيران ستجتمع على الأرجح على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحافي، أن الاجتماع، الذي سيضم كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه، سيهدف إلى بناء "قوة دفع إيجابية" لاستئناف المفاوضات بعد توقفها في يونيو.

وقال وزير خارجية فرنسا: "من الواضح أن الوقت ينفد أمام إبرام اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

وحث إيران على تعيين ممثلين للمحادثات النووية مع القوى العالمية في أقرب وقت.

وفي الملف الليبي، أعلن وزير خارجية فرنسا لودريان إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر، في سياق الاستعداد للانتخابات الليبة في نهاية ديسمبر.

وأوضح لودريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول
الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا.

ويأتي ذلك، وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، الاثنين، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إن إجراءها في موعدها المحدد لن يجلب الاستقرار إلى البلاد.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة ثقافة وفن مهرجان القاهرة السينمائي يكرم كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة

وحول أزمة الغواصات والتحالف الأميركي البريطاني الأسترالي، ندّد وزير الخارجية الفرنسي في نيويورك، الإثنين، بـ "تجاهل" الولايات المتّحدة لفرنسا في قضية الغوّاصات الأسترالية، مشيرا إلى "ردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى".

وقال لودريان إنّ "الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء"، وهذا الأمر "يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً" بالتحالفات.

والسبت الماضي، اتّهمت فرنسا، أستراليا والولايات المتحدة بـ"الكذب والازدواجية"، واعتبرت بريطانيا "انتهازية"، على خلفية إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلّم غوّاصات منها، معتبرة أن ما حصل يمثّل "أزمة خطيرة" بين الحلفاء.

وأمر الرئيس الفرنسي ماكرون، الجمعة، باستدعاء سفيرَي بلاده في كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة للتعبير عن غضبه حيال قرار أستراليا إلغاء صفقة ضخمة للحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي من فرنسا واستبدالها بأخرى أميركية، وذلك في سياق إعلان تحالف أميركي بريطاني أسترالي في المحيط الهادئ، موجه في جانب منه لمواجهة الصين.

ويُحبط هذا الخلاف الآمال في إمكان النهوض بالعلاقات بين باريس وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد