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بلينكن يشدد على ضرورة معالجة المخاوف الأميركية تجاه إيران

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مفاوضات فيينا (أرشيفية - فرانس برس)
نووي إيران

بلينكن يشدد على ضرورة معالجة المخاوف الأميركية تجاه إيران

الخارجية الفرنسية: إيران تستغل الوقت لمواصلة انتهاكاتها

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن على أن الولايات المتحدة عازمة على اتباع مسار دبلوماسي هادف لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وأكد بلينكن أيضا ضرورة معالجة مجموعة كاملة من المخاوف مع إيران.

بدورها، أعلنت الخارجية الفرنسية أن "على إيران العودة للاتفاق النووي فورا إذا كانت لديها نية حسنة"، وهو ما سيبلغه الوزير جان إيف لو دريان لنظيره الإيراني في لقاء هذا الأسبوع.

وأضافت أن "إيران تستغل الوقت لمواصلة انتهاكاتها النووية، والوقت يلعب ضد عودة إيران لمفاوضات فيينا النووية".

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وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس وفي أول اجتماع لها مع نظيرها الإيراني، حثت طهران على العودة سريعاً إلى مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي بهدف عودة جميع الأطراف للامتثال به وتخفيف التوتر بشأن برنامج إيران النووي، وفق متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث الأربعاء، إن تروس ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا في الاجتماع القضايا الثنائية والنووية والإقليمية، بحسب رويترز.

يشار إلى أن عبد اللهيان كان كرر في وقت سابق الأربعاء، ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، مؤكداً أن طهران تريد استئناف المحادثات النووية التي توقفت بفيينا في يونيو الماضي.

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