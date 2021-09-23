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تقرير: أميركا وإسرائيل تبحثان سرا "الخطة ب" بشأن نووي إيران

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تعبيرية
نووي إيران

تقرير: أميركا وإسرائيل تبحثان سرا "الخطة ب" بشأن نووي إيران

موقع أكسيوس: واشنطن وتل أبيب أجرتا محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي

دبي - قناة العربية

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ذكر موقع "أكسيوس" Axios الأميركي أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي لمناقشة "الخطة ب" المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية.

وبحسب "أكسيوس" فإن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا.

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وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.

وفي ظل استمرار ما بات يسمى حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل منذ العام 2019، كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثا إيلي شارفيت، أن بلاده كثفت أنشطتها في البحر الأحمر "بشكل كبير" لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.

وقال في مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، إن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

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وفي حين امتنع عن التحدث عن سلسلة الهجمات والحوادث التي طالت السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية، والتي نُسبت إلى إسرائيل، وصف أنشطة القوات الإيرانية في أعالي البحار بمصدر قلق إسرائيلي كبير.

كما اعتبر أن إسرائيل ستحمي حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن "هذا الأمر لا يتعلق بمدى بعد الخطر عن بلاده".

يأتي هذا التصريح ليؤكد وإن بشكل غير مباشر، التقارير الغربية التي كشفت خلال الفترة الماضية عن تعرض حوالي 20 سفينة على الأقل للهجوم بواسطة ألغام وطائرات بدون طيار وقوات كوماندوز خلال حرب الظل المتصاعدة بسرعة بين طهران وتل أبيب منذ العام 2019.

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