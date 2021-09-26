حريق بمركز أبحاث تابع للحرس الثوري غرب طهران

أعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الأحد، اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

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وأضافت في بيان، إصابة 3 موظفين بالحادث.

كما تابعت أن رجال الإطفاء احتووا الحريق فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

الجدير ذكره أن إيران كانت شهدت خلال الأشهر الماضية موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.