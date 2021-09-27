.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق آخر مريب جنوب طهران.. يحصد 2 من الحرس الثوري

  • الخط
الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية - فرانس برس)

حريق آخر مريب جنوب طهران.. يحصد 2 من الحرس الثوري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن اثنين من أفراده لقيا حتفهما متأثرين بجروح أصيبا بها في حريق غامض أمس.

وقال إن الحريق اندلع أمس الأحد في مستودع وصفه بأنه "مركز الاكتفاء الذاتي البحثي" غرب العاصمة طهران، حيث أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الحرس، توفي اثنان منهم فيما بعد، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

حريق بمركز أبحاث تابع للحرس الثوري غرب طهران إيران حريق بمركز أبحاث تابع للحرس الثوري غرب طهران

يذكر أن الحرس الثوري، يدير "منظمة الجهاد للبحث والاكتفاء الذاتي"، التي عاقبتها وزارة الخزانة الأميركية في عام 2017 بسبب عملها في "الأبحاث الخاصة بالصواريخ الباليستية وتطويرها".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقع الذي تعرض لحريق أمس الأحد مشارك في تطوير الصواريخ أم لا.

مواقع صواريخ.. وأماكن حساسة

كما لم تظهر على الفور أي صور للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من التقارير التي تحدد موقعه، على الرغم من أن الحرس يدير العديد من المرافق على مشارف طهران.

يذكر أن مواقع عدة للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران تعرضت سابقا لحرائق مريبة، وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل القائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعليق نسخة تعليق نسخة "إنستغرام" للأطفال.. ما السبب؟
شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس فايزر يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية.. في هذا التوقيت! رئيس فايزر يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية.. في هذا التوقيت!
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد